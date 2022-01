Pallavolo: Leo Shoes Modena; sette positivi nel gruppo

(ANSA) - MODENA, 20 GEN - Non c'è pace in casa Leo Shoes Modena Volley. La società ha comunicato la positività al Covid 19 di sei giocatori del gruppo squadra e un membro dello staff tecnico. A questo punto è quasi certo il rinvio della gara di Superlega di dopodomani, sabato, a Milano contro l'Allianz.

Il difficile momento del Modena Volley si era già riscontrato sul campo con l'eliminazione della squadra sia dalla Final Four di Coppa Italia domenica scorsa contro Piacenza, e l'uscita ancora più clamorosa dalla Coppa Cev di ieri, mercoledì, contro i francesi del Tours. Già lo scorso 26 dicembre la Leo Shoes era stata costretta a rinviare la gara di campionato con Monza per la positività di quattro giocatori. (ANSA).