Mondiali nuoto: tre medaglie di bronzo, a Franceschi, Pilato e 4x100 misti

Ancora una medaglia per l'Italia ai mondiali di nuoto di Doha: è quella di bronzo conquistata dalla staffetta 4x100 misti (Lamberti, Martinenghi, Sansone e Miressi). L'oro è andato agli Stati Uniti, medaglia d'argento per l'Olanda.



Sara Franceschi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 misti ai mondiali di nuoto di Doha che si concludono oggi. L'oro è andato alla britannica Freya Constance Colbert, argento all'israeliana Anastasia Gorbenko.

Quella di Sara Francesca è l'11/a medaglia italiana in questa edizione dei mondiali.

Nei 400 misti maschili quinto posto per Alberto Razzetti.

















