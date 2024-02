Mondiali nuoto: Miressi argento nei 100 sl e Razzetti bronzo nei 200 misti

Altre due medaglie per gli azzurri ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. Alessandro Miressi è argento nei 100 sl ai mondiali di nuoto a Doha. In finale l'azzurro ha chiuso al secondo posto con il tempo di 47.72 dietro al cinese Zanie Pan, oro in 47.53. Alberto Razzetti si è piazzato invece terzo, ed è quindi medaglia di bronzo, nella finale dei 200 misti. L'oro è stato vinto dal canadese Finlay Knox, argento per lo statunitense Shaine Casas.

"Sono tra i migliori al mondo nei 100 stile libero, sono molto contento di questo risultato. Ora in vista delle Olimpiadi ci sono davanti quattro mesi di duro lavoro. Il pensiero è a Parigi e bisogna pensare in grande". Così l'azzurro Alessandro Miressi, argento a Doha nei 100 sl, ai microfoni della Rai. "E' stata una gara difficile ma ho cercato di dare il massimo restando rilassato - ha detto l'azzurro Alberto Razzetti dopo il bronzo nei 200 misti -. Per come mi sentivo prima di venire a Doha questo risultato, insieme all'argento nei 200 farfalla, mi fa davvero contento. La medaglia di ieri era molto importante, ma averne ottenute due mi dà molta fiducia", ha concluso ai microfoni della Rai







