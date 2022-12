Nuoto: Mondiali vasca corta; Franceschi e Razzetti in finale

(ANSA) - MELBOURNE, 13 DIC - Sara Franceschi e Alberto Razzetti in finale nei 200 misti più la staffetta 4x100 stile libero maschile, con il primo crono, illuminano in chiave azzurra la mattinata australiana al 'Melbourne Sport and Aquatic Centre', dove si stanno svolgendo i Mondiali di nuoto in vasca corta. In particolare, domina la scena la staffetta 4x100 stile libero azzurra che chiude al primo posto le batterie e lancia la sfida al podio più alto che manca dal 2006 a Shanghai. Il quartetto azzurro lo scorso anno argento dietro la Russia (qui assente) e che oggi schiera Miressi, Deplano, Frigo e Conte Bonin lascia le briciole agli avversari e fa il vuoto chiudendo in 3'04"46.

Sara Franceschi che si prende la sua prima finale in vasca corta all'esordio e taglia il traguardo all'ottavo posto dei 200 misti con il personale di 2'07"25 (59"88) limando il 2'07"38 fatto quest'anno a Riccione. Diciassettesima l'altra azzurra Costanza Cocconcelli (2'09"71) .

Tra i maschi dentro in finale con il settimo crono anche Alberto Razzetti, bronzo iridato in carica che chiude in 1'52"98.

La sessione serale vedrà l'esordio anche dell'olimpionico e campione del mondo Gregorio Paltrinieri che, nei 1500 stile libero, tenterà di conquistare l'oro iridato in corta. Se l'ultimo grande successo (in vasca olimpica) di 'Greg' risale a Budapest quest'anno, per quello da 25 metri bisogna risalire a un poco più che ventenne Paltrinieri vincitore a Doha 2014.

