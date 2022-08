Europei nuoto: Italia in finale nella 4x100 sl

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Quarto giorno degli Europei di nuoto di Roma e le prime batterie sono quelle eliminatorie nei 200 stile libero che vedono in vasca il neo recordman nei 100 sl David Popovici. Nessun problema per lui e Milak che accedono alle semifinali insieme ai due italiani Marco De Tullio e Stefano Di Cola. Nei 50 dorso maschili Thomas Ceccon vince la penultima batteria con 24″69, davanti a Michele Lamberti, entrambi qualificati, mentre restano fuori Simone Stefanì e Lorenzo Mora.

Partono bene anche gli italiani della 4x100 sl che si qualificano con il secondo tempo alla finale di questo pomeriggio. Meglio di Alessandro Bori, Filippo Megli, Leonardo Deplano e Manuel Frigo fa solo il team ungherese guidato da Milak. Al femminile, invece, approdano in semifinale nei 100 farfalla Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo, eliminate Costanza Cocconcelli e Antonella Crispino. Nei 200 rana donne ok Francesca Fangio e Martina Carraro, rispettivamente con il secondo e terzo tempo delle batterie.

Chiude la mattina Simona Quadarella che nei 1500 sl vince la propria batteria e stacca il pass per le semifinali del pomeriggio, insieme a Martina Caramignoli. (ANSA).