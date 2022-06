Nuoto: Mondiali, Francesca Fangio in finale dei 200 rana

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Per la prima volta in carriera Francesca Fangio si è qualificata ad una finale mondiale, quella dei 200 rana, alla rassegna iridata di nuoto in corso ad Antalya. La detentrice del primato italiano sulla distanza è giunta quinta nlla sua batteria, con il tempo di 2'25"09.

(ANSA).