Mondiali Nuoto: Ceccon '51.60 tanta roba, devo realizzare'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Non so, devo ancora realizzare, 51''60 è tanta roba, non lo volevo dire ieri ma mi sentivo bene". Esulta ai microfoni della Rai Thomas Ceccon poco dopo l'oro conquistato ai Mondiali di nuoto a Budapest. "Oggi non mi aspettavo questo tempo - aggiunge l'azzurro - il record del mondo l'hanno fatto in quattro credo in Italia, è tanta roba per uno sportivo. Mi sentivo bene, e sapevo che potevo andare forte.

Non dico che sentivo di vincere, ma oggi non avevo rivali.

Mancavano i russi e sarebbe stata una sfida aggiunta, l'obiettivo è ancora più in alto" (ANSA).