Nuoto: nasce 'categoria aperta', è per gli atleti transgender

Il nuoto vuole diventare il primo sport ad istituire una "categoria aperta" in cui gli atleti transgender possono competere. Lo ha annunciato a Budapest Husain Al-Musallam, presidente della Federazione internazionale (Fina). "Non voglio che a un atleta venga detto che non può competere ai massimi livelli", ha detto Al-Musallam a un congresso straordinario tenutosi durante i Campionati del Mondo di nuoto. "Fonderò un gruppo di lavoro per creare una categoria aperta durante le nostre competizioni. Saremo la prima federazione a farlo".