Nuoto: Mondiali 25 m; bronzo Italia con la 4x50 mista

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Italnuoto protagonista ai campionati mondiali in vasca corta, in svolgimento ad Abu Dhabi. La 4x50 mista maschile si prende il bronzo in 1'30"78 con le frazioni di Lorenzo Mora in 23"24, Nicolò Martinenghi in 25"30, Matteo Rivolta in 21"95 e Lorenzo Zazzeri in 20"29. Adesso il medagliere conta 3 ori, 4 argenti e 5 bronzi: record storico che eguaglia anche il numero di medaglie conquistate a Shanghai 2006 (2-7-3). (ANSA).