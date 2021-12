Nuoto, Mondiali 25 metri: Italia è oro nella staffetta 4X50

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nell staffetta 4X50 stile libero ai Mondiali in vasca corta che si stanno disputando ad Abu Dhabi. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi hanno chiuso la gara in 1'23″61, davanti alla Russia (1'23″75), secondo, e all'Olanda, terza in 1'23″78. (ANSA).