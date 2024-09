MotoGp: a Misano Martin re della sprint, Bagnaia 2/o e in pole 

Una partenza stratosferica ed una condotta senza sbavature regala a Jorge Martin l'ennesima gara sprint del 2024, a Misano nel Gran Premio di San Marino.

Lo spagnolo della Ducati Pramac sorprende al via e batte il rivale diretto per il Mondiale, Francesco Bagnaia, secondo e autore della pole position nonostante i problemi fisici dovuti alla caduta ad Aragon.

Ora la differenza tra i due in classifica è di 26 punti, ma domani il campione del mondo, partendo di nuovo davanti a tutti, avrà la possibilità di rifarsi. Sul podio un ottimo Franco Morbidelli con l'altra Ducati Pramac.

Quarto Bastianini, quinto Marc Marquez. Ritirati Bradl, Bezzecchi e Di Giannantonio. Assente Joan Mir a causa di una fastidiosa gastroenterite. Una sprint che si decide al via con la grande partenza di Martin, che dalla quarta casella balza al comando. Poi Bagnaia e Morbidelli che non riescono a raggiungerlo.

Ora la situazione in classifica vede lo spagnolo con 311 punti e con 285 punti il campione del mondo della Ducati. "Non sono assolutamente contento - ammette Pecco dopo la sprint - ci ho provato. ho perso la prima posizione e da quel momento è stato difficile. La partenza è stata disastrosa ma spero di fare meglio domani". E domani Bagnaia ripartirà dalla pole grazie ad una sessione di qualifica che ha parlato italiano a Misano, con la prima fila firmata dai piloti del Bel Paese. Il due volte iridato aprirà la prima fila insieme alla Ducati Prima Pramac di Franco Morbidelli e quella del team VR46 di Marco Bezzecchi che partiranno accanto a Pecco. Seconda fila per il leader del mondiale Jorge Martin, con Pedro Acosta e Brad Binder che partiranno 5° e 6°. Sfortuna per Marc Marquez, caduto nel corso del Q2 e costretto a partire dalla terza fila, in nona posizione in griglia, dietro al fratello Alex Marquez e alla Ducati factory di Enea Bastianini.

Ed è grande l'entusiasmo di Bagnaia dopo le qualifiche: "Sono senza parole, super contento perché abbiamo fatto tutti un lavoro ottimo. Dai fisioterapisti alla squadra, con la moto che sta funzionando bene, abbiamo lavorato bene. Non sarà facile perché con la soft la moto è nervosa e fa movimenti aggressivi. Ma sono contento, mi sono concentrato nonostante i dolori e sono molto contento. Energie? Bisogna dare sempre il massimo, domani sera sarò sfinito. Prima fila italiana è fighissima, è un grande orgoglio perché ci alleniamo molto in questa pista ed è giusto che escano fuori i frutti". Al termine della lotta per la pole sorride anche Franco Morbidelli: "Bellissimo tornare in prima fila e al parco chiuso, grande soddisfazione farlo qui a Misano. Abbiamo migliorato passo dopo passo la moto. Partire in prima fila è un vantaggio, ma sarà una gara tosta perché le condizioni non sono semplici e in tanti vanno forte. Siamo un gruppetto e sarà interessante vedere l'usura, la temperatura e tante cose".

La griglia di partenza

1.Francesco Bagnaia (Ducati) 1:30.304

2. Franco Morbidelli (Ducati) +0.285

3.Marco Bezzecchi (Ducati) +0.305

4.Jorge Martin (Ducati) +0.341

5. Pedro Acosta (Ktm) +0.352

6. Brad Binder (Ktm) +0.444

7. Alex Marquez (Ducati) +0.574

8. Enea Bastianini (Ducati) +0.596

9. Marc Marquez (Ducati) +0.574

10. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.750

11. Maverick Vinales (Aprilia) +0.851

12. Jack Miller (Ktm) +0.898

13. Aleix Espargaro (Aprilia) 1:31.101

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:31.260

15. Pol Espargaro (Ktm) 1:31.471

16. Johan Zarco (Honda) 1:31.485

17. Augusto Fernandez (Ktm) 1:31.538

18. Miguel Oliveira (Aprilia) 1:31.543

19. Raul Fernandez (Aprilia) 1:31.591

20. Alex Rins (Yamaha) 1:31.721

21. Luca Marini (Honda) 1:31.923

22. Takaaki Nakagami (Honda) 1:32.071

23. Stefan Bradl (Honda) 1:32.972

