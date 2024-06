MotoGp, Bagnaia trionfa in Olanda davanti a Martin e Bastianini

Francesco Bagnaia, partito dalla pole position, ha vinto il Gp d'Olanda classe MotoGp. Il campione del mondo, sempre in testa, ha preceduto sul traguardo ad Assen lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), leader della classifica mondiale, ed Enea Bastianini, autore di una grande rimonta con l'altra Ducati ufficiale. Marc Marquez (Ducati Gresini) ha preso il quarto posto davanti a Maverick Vinales, con l'Aprilia, e a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).



Per Bagnaia, che ieri ha vinto anche la gara sprint, è la terza vittoria consecutiva sul mitico circuito olandese in sella alla Desmosedici. L'ultimo a riuscire nell'impresa era stato Mike Doohan, alla fine degli Anni 90. Il pilota Ducati ha anche fatto segnare il miglior giro veloce in gara, con 1:31.866, per tenere lontano Martin, al quale ha rosicchiato cinque punti in classifica. Lo spagnolo è in testa con 200 punti, Bagnaia ne ha 190. Seguono Marc Marquez con 149 e Bastianini con 136.

Bagnaia, un fine settimana perfetto

"Mi è piaciuto tutto in questo fine settimana, è stato tutto perfetto e vorrei ringraziare anche i tifosi che mi hanno dato una spinta su questo splendido circuito". Lo ha detto Francesco Bagnaia, dominatore del Gp d'Olanda. "Oggi ero veloce, ero preciso, tutto ha funzionato alla perfezione", ha aggiunto il pilota Ducati, che ad Assen si è preso tutto il possibile, due pole position, gara sprint, gran premio e record della pista.

