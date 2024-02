Elodie festeggia Iannone: 'Orgogliosa del meraviglioso rientro'

"Orgogliosa di questo meraviglioso rientro". E' una dichiarazione d'amore ad Andrea Iannone, per festeggiare il rientro alle gare del pilota dopo quattro anni di squalifica per doping, quella che Elodie dedica al suo fidanzato, tornato in pista e sul podio tutto italiano di Phillip Island, gara d'esordio del mondiale di Superbike.

"Hai saputo attendere con pazienza, amore e dignità - scrive la cantante sui social -. Grazie dell'esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita. Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA