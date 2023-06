Moto Gp di Germania: Martin vince, secondo Bagnaia

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran premio di Germania, 7/a prova della stagione MotoGp. Lo spagnolo, che ieri aveva vinto la gara sprint, ha preceduto il leader del Mondiale, Francesco Bagnaia.

Terzo il francese Johann Zarco, Ducati Pramac. Altre due Ducati (Team VR46), al quinto e sesto posto, con Marco Bezzecchi e Luca Marini. Jack Miller, su Ktm, ha chiuso sesto, mentre l'altro pilota della moto austriaca, Brad Binder, è caduto al 19/o giro mentre era terzo.

Alla gara non ha preso parte Marc Marquez (Honda). Il pilota spagnolo, ha fatto sapere il team Honda, "ha deciso di rinunciare alla gara dopo essere caduto alla curva 7 durante il warm up mattutino".

Marquez era stato dichiarato idoneo dai medici, ma evidentemente sia i traumi riportati nella caduta - tra i quali una microfrattura al pollice della mano destra -, sia il feeling complicato con la sua Honda - sei volte è finito a terra tra venerdì e questa mattina - lo hanno indotto a non correre altri rischi. L'iberico sarebbe partito dalla settima posizione in griglia, in terza fila. In Pole Bagnaia.