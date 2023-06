Moto: Italia; a Bagnaia anche le terze libere

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 10 GIU - Nella terza sessione di prove libere, utile solo per trovare la migliore messa a punto delle moto in previsione della gara sprint del gran premio d'Italia di oggi pomeriggio, Pecco Bagnaia (Ducati) ha confermato l'ottima forma di questo weekend facendo segnare il miglior tempo girando in 1'46''314. Dietro al pilota piemontese, leader dalla classifica mondiale, si è piazzata l'altra Ducati, quella non ufficiale, di Luca Marini (VR46) e la Yamaha di Fabio Quartararo staccati rispettivamente di 145 e 177 millesimi dalla vetta. Solo 16/o invece il diretto avversario di Bagnaia, Marco Bezzecchi (Ducati VR46). Anche in questo turno non sono mancate le cadute, la più spettacolare è stata provocata da Augusto Fernandez, scivolato alla curva Biondetti che ha causato anche la sospensione della sessione di prove con la bandiera rossa. Il pilota spagnolo è risultato illeso, ma la sua moto ha effettuato una serie di capriole distruggendosi e sporcando la pista con moltissimi detriti. Brutte notizie anche per il connazionale Joan Mir (Honda) che ha deciso di non correre questo gp, nonostante i medici gli avessero dato parere favorevole a disputare le gare del weekend, a causa della caduta nelle prove libere di ieri che gli ha provocato una lesione al dito mignolo della mano destra. Intanto come da tradizione nel sabato mattina del Mugello sono stati svelati i caschi dedicati al gp d'Italia: Bagnaia ha celebrato il circuito toscano con la scritta frontale 'Ma quanto è bello il Mugello' mentre lungo tutto il perimetro sono state elencate le curve più suggestive del circuito. Nelle altre classi, in Moto3 il turco Deniz Oncu (Ktm) ha fatto segnare il miglior tempo girando in 1'56''175, il primo degli italiani, Riccardo Rossi (Honda), ha ottenuto il 6/o crono, mentre il pluri infortunato Stefano Nepa (Ktm) ha mostrato il suo casco con una livrea sulla quale si vede un amuleto, un ferro di cavallo, lui che prepara una pozione magica e una frase abruzzese che in italiano significa: 'va bene tutto, ma adesso anche basta'. Infine in Moto2 lo spagnolo Pedro Acosta ha fatto segnare il miglior giro in 1'50''514, mentre il leader del campionato, il lombardo Tony Arbolino, ha ottenuto il 7/o tempo.

(ANSA).