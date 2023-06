MotoGp, parte su Sky il live dal circuito del Mugello

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Parte oggi su Sky e in streaming su NOW una settimana iconica per la MotoGP, con il Gran Premio d'Italia in diretta dal Circuito del Mugello, anche in chiaro su TV8. Un evento - con la gara della top class in programma domenica alle 14 - a cui sarà possibile assistere da vicino dentro e fuori dalla pista grazie alla squadra di Sky Sport MotoGP, pronta a raccontare ogni attimo della tappa italiana della top class già a partire da oggi: in arrivo una serie di appuntamenti speciali e approfondimenti preparati ad hoc per introdurre il weekend di gara, il primo del trittico europeo che - insieme alle tappe in Germania e Olanda - precederà la pausa estiva di luglio.

Si parte con lo speciale "Young guys and The Man": una mini serie in quattro puntate in onda tra oggi e domani su Sky Sport MotoGP (primi due episodi stasera alle 21 e alle 21.40, stesso orario domani per la terza e quarta puntata). Prodotto dalla Federazione Motociclistica Italiana, lo speciale racconta il percorso di vita e agonistico di quattro giovani piloti: Guido Pini, Stefano Nepa, Francesco Mongiardo e Matteo Ferrari, virtualmente contrapposti al top rider Michele Pirro ("The Man"), pilota e tester del Team Ducati ufficiale. Mercoledì 7 giugno sarà la volta del pre event di Dorna "MotoGP On Stage", che per l'occasione si terrà a Milano, all'Arco della Pace: appuntamento live dalle 18.30 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW (oltre che su skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport MotoGP) con tantissimi piloti della top class, dal campione del mondo Pecco Bagnaia a Enea Bastianini, da Luca Marini a Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori e molti altri. Sul palco per presentare l'evento Guido Meda e Linus, voce e volto storico di Radio Deejay, partner dell'iniziativa. Venerdì 9 giugno, alle 17, da non perdere lo speciale "Ranger Raptor, the american dream", branded content realizzato per Sky Media in collaborazione con Ford, nel quale Guido Meda e Mauro Sanchini sono nelle campagne di Borgo Massano, in provincia di Pesaro, per testare il nuovo pick up di casa Ford. Un divertente racconto che parte dalle colline pesaresi per terminare in riva all'Adriatico. (ANSA).