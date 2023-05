Il Red Bull Moto Boost 'corre' a Università Messina con Farioli

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Grande successo per il Red Bull Moto Boost, la sfida fra studenti di ingegneria provenienti da tutto il mondo e accomunati dal fatto di essere iscritti a Motostudent, la competizione in cui gli universitari devono progettare, disegnare e costruire un prototipo da corsa, a benzina o con motore elettrico, rispettando i regolamenti della Moto3. Red Bull Moto Boost, che nasce dalla collaborazione fra Red Bull Italy, Motostudent appunto e Red Bull MotoGP Rookies Cup, ha vissuto uno dei momenti più importanti con la lecture che si è tenuta presso l'Università degli Studi di Messina, nell'Aula Magna Andrea Donato del Dipartimento di Ingegneria. I relatori sono stati il Prof. Giacomo Risitano, Ph. D.

Associate Professor of Mechanical Design and Machine Construction e Alberto Tambini, Structural Analysis and Test Engineer di KTM.

Farioli, giovanissimo pilota bergamasco che dopo un inizio nel cross è passato all'asfalto bruciando le tappe fino ad arrivare, proprio nel 2023, all'esordio nella Moto3 alla guida di una Red Bull KTM Tech 3. "Sono davvero felice di far parte di Red Bull Motoboost - ha detto Farioli - è una bella sfida per i giovani come me: credo che non capiti tutti giorni di avere la possibilità di mettersi alla prova per un progetto così stimolante - ha aggiunto il pilota debuttante - Penso possa rappresentare una grande occasione anche per me, perché da questi incontri si aprono sempre nuove possibilità e idee che potranno tornarmi sicuramente utili in futuro".

La lecture in particolare, aperta a tutti gli studenti dell'ateneo siciliano, si è focalizzata sulla fase di progettazione e test di componenti strutturali per l'utilizzo nel campo del Motorsport. (ANSA).