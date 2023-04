Moto: Argentina, Bagnaia "feeling con la Ducati è incredibile"

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - A meno di sette giorni dal GP del Portogallo Francesco Bagnaia e il Ducati Lenovo Team sono arrivati in Argentina per affrontare il secondo appuntamento della stagione MotoGP. Alla gara in programma sul circuito di Termas De Rio Hondo, non parteciperà Enea Bastianini. Il pilota riminese sarà infatti costretto a saltare anche questo appuntamento a causa della frattura alla scapola destra riportata nella Sprint Race di Portimao. Ducati chiarisce che Bastianini non dovrà operarsi, ma tenere la spalla immobile per una settimana e poi iniziare la riabilitazione a partire da lunedì prossimo. Se il recupero avverrà come previsto, Bastianini dovrebbe tornare in pista ad Austin per il Gran Premio delle Americhe.

"Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo stesso - è l'auspicio di Bagnaia, che dovrà difendere da solo i colori della Ducati ufficiale, dopo aver vinto sia la Sprint che la gara in Portogallo - Rispetto a Portimão, dove avevamo fatto i test qualche settimana prima della gara, qui dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione. In ogni caso sono ottimista: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione. Auguro ad Enea una pronta guarigione e spero che possa tornare in pista con noi ad Austin". (ANSA).