MotoGp: Marquez sconterà la penalità al ritorno in pista

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Marc Marquez sconterà la penalità del Double Long Lap nella prima "gara di MotoGP in cui potrà partecipare". Lo ha chiarito la Federazione Motociclistica con una nota ufficiale.

Il pilota della Honda era stato sanzionato per l'incidente che ha causato nel Gp del Portogallo, colpendo la Ducati di Jorge Martin e l'Aprilia di Miguel Oliveira per una manovra pericolosa.

Marquez era già stato sanzionato al termine del Gran premio lusitano. Lo spagnolo salterà il prossimo impegno in Argentina per infortunio: infatti, nel corso dell'incidente che ha causato si è infortunato ad una mano ed è stato costretto a ricorrere ad una operazione chirurgica.

I media spagnoli avevano rilanciato l'ipotesi che la mancata partecipazione al prossimo Gp gli consentisse di evitare la sanzione. La nota della federazione ha chiarito che la penalità dovrà comunque essere scontata. (ANSA).