MotoGP: Portogallo, ad Alex Marquez le prime libere

E' di Alex Marquez (con la Ducati del Team Gresini) il miglior tempo al termine delle prime libere del GP del Portogallo, gara inaugurale del motomondiale 2023. Lo spagnolo in 1'38"782 ha preceduto il connazionale Joan Mir (Honda) di 0.045 millesimi. Terzo e quarto tempo per Luca Marini (+0.140) e Marco Bezzecchi (+0.236), piloti Ducati del team VR46. Seguono Johan Zarco (+0.286, Ducati Pramac), Maverick Vinales (+0.398, Aprilia) e Jorge Martin (+0.424, Ducati Pramac). Ottavo tempo per Fabio Quartararo (+0.499, Yamaha), nono per Francesco Bagnaia (+0.693, Ducati). Marc Marquez (Honda, +0.755) chiude la classifica dei migliori dieci.