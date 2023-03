Moto: Portogallo; Miller il più veloce nelle libere, Bagnaia 3/o

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - E' Jack Miller il più veloce nella prima giornata di prove libere del gp del Portogallo, prova che apre a Portimao il motomondiale. Il pilota della KTM ha realizzato il nuovo record della pista in 1:37.709, precedendo l'Aprilia di Vinales (+0.037). Terzo tempo per la Ducati di Francesco Bagnaia ((+0.147), davanti a Luca Marini e Martin.

Fuori dalla top 10 Marc Marquez (14/o). Tanta paura per l'incidente a Pol Espargaró: il pilota KTM ha subito un trauma alla schiena e al petto, dopo la caduta alla curva 10. Ed è stato portato all'ospedale di Faro per accertamenti. (ANSA).