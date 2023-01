Dakar: nelle moto 12/a tappa a Cornejo, Price è il nuovo leader

(ANSA) - SHAYBAH (ARABIA SAUDITA), 13 GEN - Il cileno Ignacio Cornejo, su Honda, ha vinto la 12/a tappa finale della maratona nel deserto di Rub Al-Khali, in Arabia Saudita, al confine con l'Oman.

La gara delle moto è stata ancora una volta molto accesa, con il pilota della Honda che ha preceduto di soli 49" l'australiano Daniel Sanders (GasGas) e di 1'58"l'altro australiano Toby Price (KTM) dopo 376 chilometri, percorsi in parte fra alte dune. Lo statunitense Skyler Howes (Husqvarna) ha perso 2'54", ma anche il primo posto nella classifica generale provvisoria.

A due tappe dal traguardo di domenica a Dammam, Price ha preso il controllo della corsa. Partito dalla terza piazza, oggi è riuscito a chiudere sempre al terzo posto, ma è salito al comando forte dei bonus raccolti lungo la tappa: adesso è seguito a 28" da Howes. L'argentino Kevin Benavides (KTM) rimane in agguato a 2'40".

La 45/a edizione del Rally-raid è partita il 31 dicembre 2022 dalle rive del Mar Rosso, nei pressi di Yanbu, per una sfida lunga due settimane e più di 8.000 chilometri. (ANSA).