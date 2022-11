Moto: Bautista su Ducati campione mondo della Superbike

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Dopo la MotoGp la Ducati si prende anche la Superbike. Il pilota spagnolo della Aruba-Ducati Alvaro Bautista si laurea campione del mondo nella classe delle moto di serie al termine di una cavalcata trionfale. Il ducatista 38enne ha conquistato il titolo in Indonesia dopo una stagione da dominatore, battendo la concorrenza dei due grandi rivali Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Per Bautista è il secondo Mondiale dopo quello conquistato con l'Aprilia nel 2006, in mezzo 9 stagioni in MotoGP. La Ducati festeggia il titolo dopo 11 anni. (ANSA).