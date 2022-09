Gp Thailandia: Bagnaia cerca riscatto, Miller il bis

(ANSA) - ROMA, 29 SET - La caduta all'ultimo giro nel Gran Premio del Giappone di domenica scorsa ha lasciato grande rammarico in Pecco Bagnaia che vola a Buriram in cerca di riscatto. Il pilota della Ducati, secondo gli esperti Sisal, parte davanti a tutti per il successo nel Gran Premio di Thailandia, quart'ultima prova del Mondiale MotoGp. Il successo di Bagnaia si gioca a 3,50 ma in agguato c'è il compagno di squadra, Jack Miller, trionfatore a Motegi, che è offerto a 4,50.

La prima fila dei favoriti in Thailandia è chiusa da Fabio Quartararo e Marc Marquez. Il campione del mondo in carica cerca il quarto successo stagionale in sella alla Yamaha ed è dato vincente a 7,50. Stessa quota per lo spagnolo della Honda, che ha vinto entrambe le edizioni del Gp di Thailandia. Partono un filo più indietro sia Enea Bastianini, con la Ducati Gresini, sia Aleix Espargaro, in sella all'Aprilia e ancora in lotta per il Mondiale. Il trionfo di uno dei due pagherebbe 9 volte la posta. (ANSA).