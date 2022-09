Regina: MotoGp osserverà un minuto silenzio ad Aragon

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Dopo la Formula 1 a Monza anche la MotoGp osserverà un minuto di silenzio in memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Lo farà - come rende noto il Circus delle due ruote - nel prossimo Gran Premio Animoca Brands de Aragon (Spagna), in programma il prossimo 18 settembre. Il minuto di silenzio vedrà il paddock della MotoGP riunirsi per porgere i propri omaggi e le proprie condoglianze alla famiglia reale, al popolo del Regno Unito e a tutti gli abitanti del Commonwealth. (ANSA).