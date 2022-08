Moto:Austria;Bastianini "felice per 1/a pole,pronti per la gara"

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Sono contentissimo perché è la mia prima pole in MotoGp, ha un valore aggiunto. Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara". Così, ai microfoni di Sky Sport, Enea Bastianini ha commentato la pole position per il gran premio d'Austria di domani.

"Penso di iniziare a esprimermi al meglio, ma c'è ancora del lavoro da fare - ha aggiunto il pilota romagnolo del Team Gresini-Ducati - L'indole rimane quella di fare qualcosa di più in gara. Oggi eravamo competitivi, sapevamo di poter fare qualcosa in più. Quando uno è sereno e lavora bene nel box è già a metà dell'opera. Penso di aver guidato in maniera tranquilla e serena".

Bastianini ha poi commentato l'introduzione dal prossimo anno della Sprint race: "Non so se sarà una cosa buona per me perché di solito vengo fuori negli ultimi giri...". (ANSA).