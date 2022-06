Moto2: Fernandez vince in Germania, cade Vietti

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Successo dello spagnolo Augusto Fernandez nella gara della Moto2 al Gp di Germania, decima prova del motomondiale. Il pilota della Ktm ha preceduto il connazionale Pedro Acosta e il britannico Sam Lowes, protagonisti di un duello finale incandescente. Prova sfortunata per Celestino Vietti, caduto a sette giri dalla fine ma mai in lotta per le posizioni di vertice Vietti resta leader del Mondiale con 133 punti, davanti al giapponese Ogura, oggi solo ottavo, e a Fernandez con 121.

