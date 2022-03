Moto: Qatar; pole Moto3, la prima volta di Guevara

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Per la prima volta nella sua carriera da pilota del motomondiale, lo spagnolo Izan Guevara, 17 anni, (GASGAS Aspar Team) partirà dalla pole position, nel gram premio del Qatar di domani. Il giapponese Ayumu Sasaki (Sterilgarda Max Racing Team), passato per la Q1, partirà dal secondo posto, seguito dall'altro spagnolo Jaume Masia (Red Bull KTM) che chiude la prima fila. Migliore degli italiani in griglia è Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) che apre la seconda fila, affiancato da Dennis Foggia (Leopard Racing). (ANSA).