Dakar: moto; 10/a tappa a Price, Van Beveren torna leader

(ANSA) - BISHA, 12 GEN - Il francese Adrien Van Beveren (Yamaha) ha ripreso il comando della classifica generale delle moto del rally Dakar a due giorni dal traguardo, dopo la decima tappa vinta dall'australiano Toby Price (KTM). Danilo Petrucci ha chiuso undicesimo.

In una frazione segnata da grossi errori di navigazione e dal ritiro per guasto meccanico del campione in carica, l'argentino Kevin Benavides (KTM), il leader della generale, l'austriaco Matthias Walkner (KTM) ha ceduto 15 minuti a Price.

Complessivamente, Van Beveren, che non ha mai vinto la Dakar, ora ha un vantaggio di 4'15" sul secondo classificato, il cileno Pablo Quintanilla (Honda) e di 5'59" secondi sul britannico Sam Sunderland.

La tappa di domani sarà senza dubbio decisiva per assegnare la vittoria. L'ultima speciale, venerdì, è la più breve dei 15 giorni di gara (164 km). (ANSA).