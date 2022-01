Dakar: moto; 9/a tappa al cileno Florimo, Walkner leader

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il cileno Jose Cornejo Florimo (Honda) ha vinto la nona tappa della Dakar 2022, in corso in Arabia Saudita, speciale su un anello di 287 km attorno a Wadi ad-Dawasir. L'austriaco Mattias Walkner (KTM) ha preso il comando della classifica generale grazie al 14/o posto del britannico Sam Sunderland (GasGas Factory), giunto a 8 minuti dal vincitore, ed ora con un ritardo di 2'12". Cambia così il leader, a tre tappe dal termine della gara.

Il francese Adrien Van Beveren (Yamaha), nono di tappa, rimane al terzo posto in classifica, a 3'56" dal leader. Il vincitore del 2021, l'argentino Kevin Benavides (KTM), costretto ad inseguire fin dai primi giorni per un grosso errore di navigazione, recupera un altro posto ed è ora 5/o a 10'22".

Danilo Petrucci (KTM), ha chiuso la nona frazione in 18/a posizione. (ANSA).