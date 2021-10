A Misano in 35mila per ultimo MotoGp con Rossi

Misano Adriatico prepara una festa, 35mila tifosi che dal 22 al 24 ottobre potranno assistere al Misano World Circuit al Gp Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, l'ultimo in Italia in cui gareggerà Valentino Rossi. La nuova capienza grazie all'ultimo decreto legge del governo.

Al Gp si aggiungono quindi nuove disponibilità di biglietti su diverse tribune. Resteranno preclusi i prati e mantenute tutte le attenzioni alla sicurezza contenute nel 'Progetto Safe' che ha consentito - primo circuito al mondo - la presenza ai due Gran Premi del 2020 (col riconoscimento Best GP 2020) e a quello del settembre scorso.

È ufficiale anche la data 2022 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano World Circuit il 4 settembre.