Lorenzo Savadori e Aprilia protagonisti della FP2 del gran premio di Stiria, classe MotoGP. Sulla pista austriaca, resa umida dalla pioggia, il pilota cesenate in 1'31"304 ha preceduto la Ducati di Johann Zarco (+0.154) e la Suzuki di Joan Mir (+0.262). Quarto tempo per la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia (+0.878) e quinto per Aleix Espargaro (+0.927) con la seconda Aprilia. Rins, Alex Marquez, Lecuona, Vinales e Marc Marquez completano la top ten, tutti con distacchi superiori al secondo.