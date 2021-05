MotoGp: Quartararo in pole al Mugello, poi Bagnaia e Zarco

E' di Fabio Quartararo (Yamaha) la pole del gran premio d'Italia di motogp in programma domani sul circuito del Mugello. Seconda piazza per le due Ducati dell'italiano Francesco Bagnaia e del francese Johann Zarco. In seconda fila partiranno invece Aleix Espargaro (Aprilia), Jack Miller (Ducati) e Brad Binder (Ktm) (ANSA).