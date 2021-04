Gp Doha: Masia domina warm up Moto3, poi Migno e Rodrigo

Il pilota spagnolo della Ktm Jaume Masia si è aggiudicato il warm up della Moto3 che precede il gran premio di Doha in Qatar. Alle sue spalle l'italiano Andrea Migno, poi l'argentino Gabriel Rodrigo, entrambi in sella a una Honda non ufficiale. Masia si è confermato dunque l'uomo del momento, oggi partirà dalla pole e punta al bis dopo la vittoria di domenica scorsa nel primo gp stagionale. Paura nella fase finale del warm-up per lo spagnolo Izan Guevara, vittima di una caduta e portato via in barella per accertamenti al centro medico del circuito, difficilmente potrà essere al via del gran premio.