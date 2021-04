Motogp Doha, libere 3: vola Quartararo, 9/o Rossi

Fabio Quartararo è il più veloce nelle terze libere del Gran Premio MotoGp del Qatar, seconda edizione. In 1'56''064 il pilota francese della Yamaha precede le due Suzuki di Alex Rins (+0''283) e del campione del mondo Joan Mir (+0''386). Nono tempo per Valentino Rossi (+0''654) che però vista l'impossibilità di migliorare i tempi resta fuori dalla Q2 in base alla classifica combinata. Stesso discorso per Mir. Le Ducati di Miller, Martin e Zarco, forti dei tempi fatti ieri, non sono scese in pista