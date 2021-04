Motogp Doha, libere 1, vola Aprilia Espargaro, Rossi solo 17/o

E' l'Aprilia di Aleix Espargaro la moto più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Doha in Qatar nella classe MotoGp. Il pilota spagnolo in 1'54'779 precede Alex Rins su Suzuki (+0''060) e Maverick Vinales (+0''085). Solo ottavo Joan Mir (+0''570), mentre ancora più indietro è Valentino Rossi, 17/o con un distacco di 1''146. Molto indietro anche le Ducati ufficiali con Francesco Bagnaia (1''340), ventesimo, e Jack Miller, diciottesimo (1''205 ). Problemi per Franco Morbidelli su Yamaha Petronas che nonostante il quinto tempo (+0''346) rompe due moto