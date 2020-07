Moto: Spagna, Crutchlow verrà operato al polso sinistro

A poche ore dall'incidente nel warm up del Gp di Spagna classe Motogp, Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) è tornato all'ospedale di Jerez per sottoporsi ad ulteriori controlli sul polso sinistro visto che il dolore stava aumentando. I risultati della radiografia hanno evidenziato una piccola frattura allo scafoide sinistro.

Dopo essersi consultati con lo staff medico del MotoGP, i dottori hanno deciso di procedere con l'intervento chirurgico per inserire un perno che fissi la frattura così che possa guarire più velocemente. Secondo i medici del MotoGP, il pilota britannico potrà partecipare al Gp dell'Andalusia il prossimo fine settimana se tutto andrà come previsto. "Purtroppo all'ultimo giro del warm-up sono caduto alla curva 8. Sembra che abbia frenato sul cordolo e l'anteriore della moto sia scivolato e non sono riuscito a salvare la caduta. Quello che sarebbe stato un normale incidente si è aggravato quando sono rotolato sulla ghiaia colpendo la testa più volte. Ero un po' frastornato dopo l'incidente e un po' indolenzito su tutto il corpo, soprattutto alle mani. Dopo un'ulteriore valutazione al centro medico mi hanno mandato a fare una TAC alla testa e al collo ma era tutto a posto. Avevo solo qualche livido sul viso, tuttavia, il dottor Angel Charter ha ritenuto che avessi bisogno di otto ore di riposo e penso che sia stata la decisione giusta".

"Quando sono tornato al circuito - racconta il pilota britannico - ho iniziato a sentire un po' di dolore al polso sinistro, così sono tornato in ospedale, questa volta per una radiografia allo scafoide che sembra essersi rotto. Il dottor Mir mi opererà al polso martedì, a Barcellona e tornerò a Jerez venerdì e, si spera, che possa tornare in azione. Non vedo l'ora di vedere la mia squadra, il Team LCR Honda Castrol, e spero di lavorare di nuovo con loro il prossimo fine settimana"