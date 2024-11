F1: Norris vince la gara Sprint in Brasile. Pioggia a Interlagos, qualifiche posticipate

Le qualifiche per la pole del GP del Brasile di Formula 1, previste per le 19 italiane, sono state ritardate a causa dell'acquazzone in corso sul circuito di Interlagos, a San Paolo. Per il momento non è stato comunicato un nuovo orario di partenza.



Lando Norris su McLaren ha vinto la gara Sprint del gran premio del Brasile. Secondo posto per il compagno di squadra Oscar Piastri, terza la Red Bull di Max Verstappen. Poi l'olandese è stato penalizzato di 5" per violazione del regime di virtual safety car ed è stato retrocesso al quarto posto, scavalcato dalla Ferrari di Charles Leclerc. Al quinto posto Carlo Sainz.



