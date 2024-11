F1: Norris vince la gara Sprint in Brasile, le Ferrari fuori dal podio

Lando Norris su McLaren ha vinto la gara Sprint del gran premio del Brasile. Secondo posto per il compagno di squadra Oscar Piastri, terza la Red Bull di Max Verstappen. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.



Verstappen, terzo nella gara Sprint del gran premio del Brasile è al momento sotto investigazione e potrebbe subire una penalità. Il campione del mondo in carica è stato infatti notato per aver infranto il delta time cercando di sorpassare Piastri in regime di Virtual Safety Car. Alle 19 sono in programma le qualifiche per la pole position.



