F1: Sainz al comando davanti a Leclerc in Messico

Nel Gp del Messico due Ferrari al comando, Sainz davanti a Leclerc in Messico



Il Gp del Messico è ripreso regolarmente al settimo giro, dopo che la safety car ha lasciato la pista. In testa c'è Verstappen con la Red Bull, seguito dalla Ferrari di Sainz, la McLaren di Norris e l'altra Ferrari di Leclerc.



Contatto nelle retrovie del Gp del Messico di F1 subito dopo la partenza, e safety car in pista. A toccarsi sono state le vetture di Albon e Tsunoda, con quest'ultimo che era stato chiuso dall'Alpine di Gasly. Al via Verstappen, con la Red Bull, aveva 'bruciato' il ferrarista Sainz, che era il 'pole man', ed era scattato in testa.

