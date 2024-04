GP della Cina, a Norris la pole della gara Sprint

Lando Norris ha ottenuto la pole della gara Sprint sul circuito di Shanghai. Il pilota McLaren ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e la Aston Martin di Fernando Alonso. Le Ferrari: quarto Carlos Sainz, settimo Charles Leclerc.



La Q3 per la Sprint di domani si è svolta sotto una fitta pioggia, che ha reso l'asfalto del circuito di Shanghai molto scivoloso. Tante le uscite di pista nonostante le gomme intermedie e tanti i tempi cancellati. Alla fine l'ha spuntata Norris. Leclerc è stato protagonista di un leggero contatto contro un muretto, che l'ha costretto a rientrare al box per sostituire l'ala anteriore.



Stroll il più veloce nelle uniche prove libere

Lance Stroll ha fatto segnare il miglior tempo nell'unica sessione di prove libere del GP della Cina, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Al volante della sua Aston Martin il canadese ha preceduto l'australiano Oscar Piastri (McLaren) e il leader del campionato, l'olandese Max Verstappen (Red Bull). L'altra Red Bull, con Sergio Pérez, ha otteuto il quarto tempo, davanti alle Haas del tedesco Nico Hulkenberg e del danese Kevin Magnussen. Le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso la sessione in 13ma e 14ma posizione.

L'unica ora di test del fine settimana è stata interrotta per alcuni minuti a causa di un incendio sull'erba vicino al circuito. Quando l'incendio, di cui non si conosce l'origine, si è spento, i piloti hanno potuto tornare in pista.

