F1: Verstappen vince il Gp del Giappone, terzo Sainz

Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gp del Giappone, quarta prova del Mondiale di Formula 1.

L'olandese, al terzo successo stagionale, ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez, secondo, e Carlos Sainz, terzo con la Ferrari. Charles Leclerc, con l'altra Rossa, ha conquistato il quarto posto.

Via regolare nella seconda partenza del Gp del Giappone, causata dall'incidente al primo giro tra Alex Albon (Williams) e Daniel Ricciardo (Racing Bulls). Max Verstappen, partito dalla pole, e Sergio Perez, in prima fila con lui con l'altra Red Bull, sono scattati in testa, seguiti da Lando Norris (McLaren) e Carlos Sainz (Ferrari).

Charles Leclerc con l'altra Ferrari è riuscito a guadagnare una posizione superando Lewis Hamilton (Mercedes) per il settimo posto. I concorrenti devono percorrere due giri in meno rispetto ai 53 previsti, scontando quelli effettuati nella prima partenza.

Gara interrotta al primo giro nel Gp del Giappone di Formula 1, a Suzuka. Alex Albon con la Williams è uscito di pista dopo un contatto con Daniel Ricciardo (Racing Bulls). La monoposto del thailandese è finita con violenza contro le barriere di pneumatici, obbligando la direzione gara a fermare la corsa. Stessa sorte per l'australiano, ma nessuna conseguenza fisica per entrambi, mentre gli altri piloti si preparano ad un'altra partenza.

La seconda partenza del Gp del Giappone è fissata per le 7.32 ora italiana, con un nuovo schieramento dei piloti in pista. Al semaforo verde, in prima fila ci saranno sempre le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, che al primo semaforo verde avevano mantenuto le posizioni.



Sainz "oggi una buona gara, sono davvero felice"

"Abbiamo fatto una buona gara e sono davvero contento. Stiamo andando forte e speriamo di continuare così anche nella prossima, in Cina". Lo ha detto Carlos Sainz al termine del Gp del Giappone, che ha chiuso al terzo posto. "E' stata una corsa difficile per il degrado delle gomme - ha proseguito lo spagnolo della Ferrari - ma poi le nuvole lo hanno ridotto e potevo provare la strategia ad una sosta però non l'abbiamo cambiata ed è andata bene".

"Siamo riusciti nel finale a far alcuni sorpassi e salire sul podio. Qui è complicato superare e ho dovuto farlo con le Mercedes e le McLaren", ha spiegato Sainz, che ha sorpassato nel finale anche il compagno di squadra Charles Leclerc, il quale invece aveva fatto un solo cambio delle gomme. "Tra due settimane saremo in Cina, dove c'è anche la gara sprint, e dovremo prepararci bene - ha concluso Sainz - ma stiamo andando forte e speriamo di continuare così".

