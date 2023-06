F1: Spagna, Verstappen in pole, 2/a la Ferrari di Sainz LA GRIGLIA DI PARTENZA

La Red Bull di Max Verstappen ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Dietro al campione del mondo partirà la Ferrari di Carlos Sainz, seconda. Terza la Mclaren di Lando Norris, mentre è quinta la Mercedes di Lewis Hamilton. Prima manche disastrosa per la Ferrari di Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco non è riuscito a far meglio di un 19/o tempo restando fuori già nella Q1. Domani partirà dunque dal penultimo posto in griglia di partenza. LA GRIGLIA DI PARTENZA

Il Monegasco si è lamentato con i box per 'l'inguidabilità' della sua Ferrari. "C'era qualcosa sulla posteriore destra che non tornava. Dobbiamo guardare i dati prima di commentare. C'era qualcosa di strano, il feeling era completamente diverso dal resto dell'anno". Un Charles Leclerc affranto dopo le qualifiche da dimenticare nel Gp di Spagna dove partirà penultimo. "Qualcosa - aggiunge il pilota monegasco della Ferrari - non andava di sicuro"