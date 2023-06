F1: Spagna, Ferrari Leclerc fuori nella Q1, parte 19/o

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Prima manche disastrosa per la Ferrari di Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota monegasco non è riuscito a far meglio di un 19/o tempo restando fuori già nella Q1. Domani partirà dunque dal penultimo posto in griglia di partenza. Il Monegasco si è lamentato con i box per 'l'inguidabilità' della sua Ferrari (ANSA).