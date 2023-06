F1: Leclerc 'in Spagna il podio è possibile, non la vittoria'

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Un podio qui è realistico, ma al momento la Red Bull è a un altro livello per poter puntare alla vittoria, quindi se non dovesse succedere nulla a loro non credo sia possibile puntare alla vittoria". Parola di Charles Leclerc in vista del Gran Premio di Spagna di Formula 1.

"Per noi, obiettivamente - aggiunge Leclerc - è stato un inizio di stagione deludente, perché abbiamo iniziato con le buone speranze derivate dal termine dello scorso campionato con il secondo posto nei costruttori e con la speranza di lottare per il titolo, mentre ora ci troviamo in questa situazione il nostro obiettivo è quello di lavorare il più possibile per ottenere il meglio dalle vetture. Per il momento siamo molto lontani dalle Red Bull in gara e ci sono molti progressi da fare, ma non penso che si debba rivedere il progetto, perché in qualifica abbiamo comunque una buona vettura. Ci sono molte voci attorno al team, ma il nostro scopo è quello di migliorare. Spero che con gli aggiornamenti di questo weekend potremo fare dei progressi, anche perché abbiamo cominciato a capire da dove derivano alcuni problemi". (ANSA).