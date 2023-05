Formula 3: Minì è super, vince la Feature Race a Monaco

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Gabriele Minì conquista il Principato di Monaco. La domenica del motorsport si apre con il successo del giovane pilota italiano nella Feature Race di Formula 3.

Dopo aver incantato tutti con la pole position, il 18enne palermitano della Hitech si è piazzato sul gradino più alto del podio. Secondo Beganovic e terzo Aron, entrambi del team Prema.

Così, dopo la brillante pole, il palermitano Minì ha avuto e sfruttato una grande opportunità a Monte Carlo, scattando dalla prima fila, pur pressato da un aggressivo Beganovic (Prema).

Problemi per Fornaroli (Trident) ad avviare la macchina per il giro di ricognizione, costretto a rinunciare a prendere il via dalla griglia. Allo spegnimento dei semafori Minì è il più reattivo e prende subito la testa, primo ricompattamento al Portier, poi dopo la variante del porto Cohen va contro le barriere: bandiere gialle e Safety Car. (ANSA).