Gp di Monaco di F1: Verstappen in pole, poi Alonso e Leclerc

Inarrestabile. Max Verstappen conquista l'ennesima pole position stagionale ma a Montecarlo spaventa tutti i suoi avversari per il carattere e l'aggressività con la quale l'ha letteralmente strappata al "sempreverde" Fernando Alonso. Il pilota della Red Bull, che per la prima vota in carriera partirà per primo sul circuito momegasco, con una seconda parte eccezionale dell'ultimo giro di qualifica è riuscito a recuperare e superare l'asturiano. Lo spagnolo, grazie all'esperienza sul circuito e alla sua seconda giovinezza in pista, con la Aston Martin era riuscito a fermare il cronometro con il miglior tempo in pista prima della zampata dell'olandese. Alle loro spalle un buon Charles Leclerc: il pilota di casa, reduce da due pole sul circuito di casa, ha portato la Ferrari in seconda fila a pochi centesimi di distanza da Alonso. Ma è giallo sulla posizione del ferrarista. Il suo terzo posto è oggetto di indagine da parte dei commissari di gara: Leclerc ha rallentato il giro veloce della McLaren di Lando Norris e rischia di perdere tre posizioni in griglia. Ottima prestazione, invece, di Esteban Ocon: il pilota dell'Alpine si piazza quarto in griglia davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Lewis Hamilton. Male, invece, la seconda Red Bull: nella Q1 il messicano Sergio Perez è finito contro un muro nella curva di Santa Devota, danneggiando la monoposto, e partirà ultimo. Non è soddisfatto del tutto, però, Leclerc che a Montecarlo aveva ottenuto le due pole precedenti. "È stata una qualifica molto complessa in un fine settimana nel quale abbiamo faticato parecchio con la macchina che nei dossi non si comporta in maniera ideale - ha spiegato il ferrarista - In qualifica siamo riusciti a lavorare sulla SF-23 e la performance è un po' migliorata permettendoci di ottenere la terza posizione a pochissimo dal tempo della pole position. Sono contento del mio giro anche se avrei preferito essere davanti a tutti. In vista di domani mi serve un po' più di fortuna rispetto agli scorsi anni, le previsioni meteo dicono che potrebbe piovere e se sarà così sappiamo che tutto è possibile". Voglia di riscatto invece nelle parole di Carlos Sainz: "In tutta onestà non sono contento di come sono andate le cose in Q3. Ho dovuto superare tre macchine nel mio ultimo giro lanciato e questo è tutt'altro che ideale quando i valori sono così ravvicinati - ha detto lo spagnolo - Sono deluso perché fino a quel punto il weekend era stato piuttosto positivo. In gara comunque avremo ancora delle possibilità e cercheremo sia col passo che con la strategia di recuperare delle posizioni". (ANSA).