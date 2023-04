Razzismo: Hamilton soddisfatto multa inflitta a Nelson Piquet

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 31 MAR - Lewis Hamilton si è detto soddisfatto della multa inflitta dalla giustizia brasiliana al tre volte campione del mondo di Formula 1 Nelson Piquet per aver fatto commenti razzisti contro di lui. Il brasiliano, campione del mondo (1981, 1983 e 1987), è stato condannato la scorsa settimana a pagare 945.000 dollari da un tribunale di Brasilia per aver definito Lewis Hamilton, 'negrito' (piccolo nero, ndr) durante un'intervista nel 2021. Il tribunale ha ritenuto che queste osservazioni "intollerabili" costituissero una "grave offesa ai valori fondamentali della società" e ha condannato Piquet, ora 70enne, a una multa per "danni morali collettivi", mentre i soldi saranno devoluti alle associazioni che lottano contro la discriminazione.

Piquet aveva fatto queste osservazioni commentando la rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Sua figlia Kelly è la compagna di Verstappen, lui stesso campione del mondo nel 2021 e nel 2022. "Penso che alle persone piene di odio non dovrebbe essere offerta una piattaforma per esprimersi", ha detto Hamilton, il primo pilota nero nella storia della F1, in una conferenza stampa in vista del Gran Premio d'Australia questo fine settimana. "Vorrei ringraziare il governo brasiliano e trovo davvero straordinario che abbiano ritenuto qualcuno responsabile per le sue parole dimostrando che questo non poteva essere tollerato - ha continuato il pilota della Mercedes - il razzismo e l'omofobia non sono accettabili e non hanno posto nella nostra società e sono molto felice che lo abbiano dimostrato". Nelson Piquet si è poi scusato per i suoi commenti, spiegando che il suo scopo non era di offendere nessuno.

(ANSA-AFP).