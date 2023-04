F1: in Australia posti sulla griglia allargati di 20 centimetri

(ANSA) - MELBOURNE, 30 MAR - I posti sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Australia di Formula 1 sono stati allargati di 20 centimetri (arrivando così a 2,70 m) dopo le polemiche nate dalle penalità inflitte a Esteban Ocon (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin) durante le prime due gare della stagione. Inoltre sarà dipinta una linea verticale al centro di ogni posto per vedere se questo aiuta i piloti a posizionarsi meglio. In tal caso la linea verrà mantenuta nelle prossime gare.

Il francese e lo spagnolo avevano ricevuto una penalità di cinque secondi dopo essersi posizionati erroneamente al loro posto poco prima del via, anche se poi non ne avevano tratto alcun vantaggio. (ANSA).