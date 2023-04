F1: Australia; Verstappen "qui non sempre grandi risultati"

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Questa pista mi piace, anche se non abbiamo sempre avuto grandi risultati". Max Verstappen non dà per scontata un'altra vittoria nel Gran Premio d'Australia nonostante lo strapotere visto finora della sua Red Bull. "In un altro momento della stagione - aggiunge l'olandese volante nella conferenza stampa Fia - saremmo andati meglio su questa pista.

Lo scorso anno - ricorda il campione del mondo della Red Bull - abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato in termini di assetto e di stabilità, facendo un grosso passo avanti proprio dopo Melbourne"